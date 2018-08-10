Trump'tan Türkiye'ye yeni darbe!

Trump, Türkiye'deki döviz depremi ile ilgili konuştu. Trump: "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor. Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Trump: "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor. Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" dedi.

"GÜMRÜK VERGİLERİNİN İKİYE KATLANMASINA ONAY VERDİM"

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.