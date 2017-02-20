Trump'a karşı her inançtan insan sokağa döküldü ve 'Ben de Müslümanım' dedi

ABD 'nin yeni başkanı Donald Trump , göreve gelir gelmez, 7 İslam ülkesi vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. ABD'de Trump'ın bu kararına karşı eylem yapıldı

ABD'de Donald Trump, göreve gelir gelmez tartışılacak kararlara imza attı. Trump'ı aldığı ve tepkilere neden olan kararlardan biri de 7 İslam ülkesi vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanması oldu.Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ABD'ye Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarının girişini yasakladı.Bu karar ülkede tepkilere neden oldu. ABD'de 'Bugün ben de Müslüman'ın' eylemi gerçekleştirildi.Eyleme, sadece Müslümanlar değil, Hristiyan, Musevi ve çeşitli inanışlara sahip vatandaşlar da katıldı.Eyleme bin civarında Amerikalı katılırken, ünlü isimler de eyleme destek verdi.Eylemde bir konuşma yapan Trump'ın eski arkadaşı Russell Simmons, toplanmalarının nedeninin Trump olduğunu ve kendilerini birleştirdiği için Trump'a teşekkür ettiklerini söyledi.Uzun yıllardır islamofobi ile savaştıklarını belirten Simmons, fakat son zamanlarda nefretin arttığını anlattı.