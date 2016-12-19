TSK: DEAŞ'a ait 12 merkez imha edildi

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında, Türk savaş uçakları alınan bir istihbaratın ardından terör örgütü DEAŞ'a ait 12 barınma yerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede El Bab bölgesinde öğle saatlerinde alınan istihbarat üzerine hava harekatı yapıldığı kaydedildi. 12.35 ile 12.51 saatleri arasında yapılan hava taarruzunda 12 hedefin imha edildiğine değinilen bilgilendirmede şöyle denildi:



"19 Aralık 2016 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde bulunan El Bab meskun mahallinde, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile 12.35-12.51 saatleri arasında hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 12 barınma yeri ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."