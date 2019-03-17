Türk heyeti Yeni Zelanda’da

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.

Türk heyeti Yeni Zelanda’da
17 Mart 2019 Pazar 11:16

Heyet, Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Twitter hesabından, "Yeni Zelanda’da terör saldırısına hedef olan kardeşlerimize destek olmak, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere #Christchurch’tayız." mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter hesabından, “Hain terör saldırısına maruz kalan kardeşlerimize destek olmak ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Christchurch’teyiz. İslamofobiye karşı topyekûn mücadele etmeliyiz.” mesajını yayınladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yeni zelanda #türk heyeti #fuat oktay #mevlüt çavuşoğlu
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