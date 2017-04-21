'Türkiye'deki referandum sonuçlarından kaygılı mısınız?' sorusuna yanıt verdiler

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan ikilinin gündeminde Türkiye'deki referandum oylaması da vardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi ağırladı. Bir süre görüşen iki liden daha sonra da birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantının konularından biri de Türkiye'de geçen pazar günü yapılan referandum oldu.
Bir gazetecinin Türkiye'deki referandum sonuçlarından kaygılı mısınız? sorusunu yanıtlayan İtalya Başbakanı Gentiloni, bu referandumu not etmeleri gerektiğini söyledi. Oylama ile ilgili şaibe tartışmalarına dikkat çeken Gentiloni, Avrupalı diğer liderlerin de bu oylamayı bu şekilde not ettiklerini düşündüğünü belirtti. Sonuçlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının önemli olduğunu belirten Gentiloni, Erdoğan'ın seçmenlerinin yarısının bu sefer başka türlü bir görüş bildirdiğini bu yüzden de Erdoğan'ın çatışmacı bir yaklaşım mı yoksa kucaklayıcı bir yaklaşım mı sergileyeceğinin önemli olduğunu söyledi. Gentiloni, Erdoğan'ın belirleyeceği tavrın kendileri için de önemli olduğunu vurguladı.
Gözaltındaki İtalyan gazeteci
İki ülke arasında önemli bir işbirliğinin de olduğunu belirten Gentiloni, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İtalyan gazeteciyi hatırlattı. Gentiloni, iki ülke arasındaki işbirliği ile İtalyan gazetecinin de serbest bırakılmasını sağlamasını istediklerini söyledi.