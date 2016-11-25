Türkiye'ye askeri teçhizat ambargosu!

Avusturya Meclisi, Türkiye’ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının engellenmesini talep eden önergeyi kabul etti. AB üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarının geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantıda, "Türkiye ile üyelik müzakereleri durdurulsun" çağrısında bulunan tek ülke de Avusturya'ydı

Avusturya Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, altı siyasi partinin girişimiyle sunulan, Türkiye’ye yapılan silah ihracatının engellenmesine yönelik önerge oybirliğiyle kabul edildi.



Yasal bağlayıcılığı olmadığı belirtilen önergede, savaş malzemeleri ve dış ticaret yasası kapsamında savaş veya savaş çıkması muhtemel ülkelere silah ve mühimmat sevkiyatı için ruhsat verilmesinin engellenmesi talep edildi.



Türkiye'de insan haklarının baskı altında olduğu vurgulanan önergenin gerekçesinde ise söz konusu silahların muhaliflere karşı kullanılacağı iddia edildi.



Yeşiller Milletvekili Peter Pilz, yaptığı açıklamada, "Bir daha asla Avusturya'dan Türk özel kuvvetlerine keskin nişancı silahı gönderilmesin" ifadelerini kullandı.



Avusturya'nın AB içerisinde böyle bir kararı alan ilk ülke olduğunu ifade eden Pilz, AB ve diğer ülkelerin de benzer kararlar alması çağrısında bulundu.



SEÇİM, TÜRKİYE KARŞITLIĞINI ARTIRDI



Avusturya'da 4 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcıların kazanacağı korkusu, Avusturya hükümetini Türkiye karşıtlığına yöneltti. Seçim öncesi Başbakan Christian Kern ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türkiye-AB müzakere sürecinin durdurulmasını savunması dikkati çekiyor.



Seçimde, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) adayı Norbert Hofer ve Yeşiller Partisinin (Grüne) adayı Alexander Van der Bellen yarışacak. Kamuoyu yoklamaları Hofer'in yüzde 52, Van der Bellen'in yüzde 48 oy alacağını gösteriyor.



Aşırı sağa kayan oyları engellemek isteyen siyasiler, ırkçı söylemlere sarılmış durumda. Geçen hafta Mecliste grubu bulunan altı siyasi parti, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin durdurulması ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören ortak bildiriye imza atmıştı.