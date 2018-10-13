Türkiye'ye yaptırımlar kalkacak mı sorusuna Trump bu yanıtı verdi

ABD Başkanı Trump, bir gazetecinin Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusuna, "Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı" şeklinde cevap verdi

ABD Başkanı Trump, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu bugün günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı. Trump bir gazetecinin Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusuna, "Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı" şeklinde cevap verdi.

YAPTIRIM DEVAM EDECEK Mİ?

Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla devam eden sürece ilişkin, Trump'tan açıklama geldi. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın NTV canlı yayınında aktardığı bilgiye göre Trump, "Brunson'ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmamız yoktu" diyerek dolaylı olarak cevap verdi.

OVAL OFİSTE AĞIRLAYACAK

Trump ayrıca, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu Cumartesi günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı.

BRUNSON, TÜRKİYE'DEN UÇTU

İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Türkiye'den ayrılmıştı.