Türkler oy kullanmasın diye yol kapattılar

Bulgaristan 'da pazar günü yapılacak genel seçim ler öncesi bazı siyasi partiler, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a giderek oy kullanmalarını istemediklerini dile getirerek, Edirne'deki Kapıkule ile Hamzabeyli ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı karşısındaki Malotırnovo Sınır Kapısı'nın karşılarında yolları keserek eylem yaptı.

PROTESTO 4 SAAT SÜRDÜ

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi bugün Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ile Hamzabeyli Sınır Kapısı ve karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı, Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı karşısındaki Malotırnovo Sınır Kapısı girişlerinde Bulgarlar eylem yaptı.Bulgaristan'da bazı siyasi partilerden oluşan gruplar, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın girişinde toplantı. Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan protestocular, karayoluna zincir çekip, araç lastikleriyle barikat oluşturdu. Protestocular, pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini dile getirdi.Bulgar polisi, bölgede sıkı güvenlik önlemleri alırken, protesto nedeniyle, Bulgaristan'dan Türkiye'ye araç geçişlerine uzun süre izin verilmedi. Bu arada Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, kendilerinde bir sorun olmadığını belirterek, Bulgaristan tarafına araç geçişlerini normal olarak devam ettiğini söyledi.Bulgaristan'da hafta sonu yapılacak erken seçimlerde, Türk seçmenlerin ülkeye gelerek oy kullanmalarını protesto etmek için Kapıkule Sınır Kapısı karşısında bulanan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı girişinde yapılan protesto gösterisi yaklaşık 4 saat sürdü.Yapılan açıklamada, "Bulgarca bilmeyen insanların Bulgaristan'da oy kullanmasını kabul etmiyoruz. Bulgaristan'da parasını harcamayanlara ve kendilerine başka ülke seçmiş insanların burada oy kullanmalarını istemiyoruz. Yıllarca biz buna katlandık, bu seçimlerde bu son bulacak. Biz Türk partilerinin Bulgaristan'ı yönetmelerimi istemiyoruz. İç politikalarımıza karışmalarını istemiyoruz" dedi.Açıklamanın ardından protestocular, yola çektikleri zincirler ile lastikleri kaldırıp, bölgeden ayrıldı. Protestocular, eylemlerine yarın da devam edeceklerini söyledi.