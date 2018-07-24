Uçakta şok olay! Tuvaleti kullanmasına izin verilmeyince...

İngiltere'den Polonya'ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvaletin meşgul olduğu söylenince, kimseye aldırış etmeden uçağın ortasında bir rezalete imza attı

Londra'dan Varşova'ya gitmek için havalanmayı bekleyen Wizz Air uçağı yakıt doldururken, yolculara tuvalete gidemeyecekleri söylendi. Bunun üzerine tuvalete girmek isteyen kadın, isteğini gerçekleştiremeyince, uçağın ortasında tuvaletini yaptı. Görüntüleri çekilen kadının, diğer yandan da cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü. Olayı dünyaya duyuran İngiliz basını, kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi vermedi.