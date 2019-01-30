Umre Ziyaretine Dair Bilinmesi Gerekenler

Umre, Zilhicce ayındaki hac dönemi dışında Kâbe ve etrafının ziyaret edildiği bir ibadettir.

Umre, Zilhicce ayındaki hac dönemi dışında Kâbe ve etrafının ziyaret edildiği bir ibadettir. Kelime anlamı olarak da “ziyaret etmek” manasını taşıyan umre, Müslümanlar için sünnet olan çok çok önemli bir ibadet şeklidir.

Umre ibadeti, hac ile benzerlik gösterse de aralarında önemli farklılıklar vardır. Umre esnasında hacda olduğu gibi belirli zamanlar yoktur, Zilhicce ayının ilk on günü olan hac dönemi ile Kurban Bayramı’ndan sonraki “hac temizliği” günleri haricinde (ki bu Suudi Arabistan’ın uygulamasıdır) yılın her günü umre ziyaretini gerçekleştirmek mümkündür.

İstenilen günler boyunca Mekke ve Medine’de kalınabilir ve Kâbe ziyaretleri gerçekleştirilerek kutsal topraklarda ibadet edilebilir. Yani temelde her Müslüman Kurban Bayramı ve Arefe günü hariç, bu beş günün dışında dilediği zaman umre ziyaretini gerçekleştirebilir ve bir sene içerisinde defalarca kez umreye gidebilir.

Hacda olan ihram, tavaf ve sa’y gibi farz ve vacipler umrede de vardır. Fakat Müzdelife ve Arafat Vakfesi gibi unsurlar umrede yoktur. Şeytan taşlama, kurban kesme gibi ibadetler de hacda olduğu gibi umrede zorunlu kılınmamıştır.

İslam’ın beş şartından biri olan hac farz bir ibadetken, umre sünnettir ve her ibadette olduğu gibi bu ibadetin de kendi içinde farzları ve vacipleri vardır. İhrama girmek ve Kabe’nin tavaf edilmesi, umrenin farzlarındandır. İhrama girmek şart olan farz, tavaf ise rükün olan farzdır. Umrede sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmak ise ziyaretin vacipleridir.

Umre yapmak hacca hazırlık ya da küçük hac olarak da nitelendirilmektedir. Hacdan önce umre yapmak, kişinin hacca daha bilgili ve antrenmanlı gitmesini sağlar.

Umre turlarının fiyatları, hac programına göre daha uygundur. Hem ücret aralığının daha düşük olmasından hem de yılın daha geniş bir zamanına yayılmasından dolayı ve kura sonucuna bağlı olmadığı için de umreye gidenlerin sayısı hacca gidenlere göre çok daha fazladır. Türkiye’de yıllık ortalama umre ziyareti için 400 binlere ulaşmışken hac görevinde yaklaşık ortalama 70 bin civarındadır.

2018 - 2019 umre takvimlerinde ibadet etmek isteyen müminlere ulaşım, konaklama ve yemek dahil olarak hizmet veriliyor. Umre ziyaretini gerçekleştiren kişilerin 4‘te 3’ü organizasyonlarla bu ibadeti yerine getiriyor. Organizasyonların yüzde 97’sinde ise döviz (Riyal/SAR) ile ödeme yapılıyor. Umre ve hac programlarındaki fiyatların değişkenlik göstermesinin sebebi de ödemelerin Dolar (USD) endeksli Riyal (SAR) ile gerçekleştirilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü Türk Lirasının döviz karşısındaki değeri değişkenlik gösterebiliyor.

Son yıllarda artan umre talepleri, özel organizasyonların ve firmaların hizmet kalitesini de fazlasıyla arttırdığı için, bu turlar daha fazla nitelik kazanmış durumda ve kazanmaya devam ediyor.