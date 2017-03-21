Ünlü fizikçi Hawking, şimdi de uzaya gidiyor

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking , yine şaşırtacak. Hawking, işadamı Richard Branson'ın kendisine uzay yolculuğu teklif ettiğini açıkladı. Hawking ise bu teklifi geri çeviremedi.

Hawking, son isteğinin uzaya gitmek olduğunu açıkladı. Milyarder işadamı Richard Branson’ın kendisine 'Uzay Gemisi 2'de bir koltuk teklif ettiğini belirten Hawking, bu teklifi de kabul ettiğini belirtti.Kimsenin kendisini uzaya götüreceğini düşünmediğini belirten Hawking, Branson'ın kendisine böyle bir teklif yaptığını ve hemen kabul ettiğini ifade etti.Branson'ın sahibi olduğu şirket, Virgin Galactic isimli bir uzay gemisi inşa ediyor. Uzaya yolcu taşıyacak olan şirket, bir koltuğunu da Hawking için ayırmış oldu.Hawking, uzaya gitmenin kendisinde yaratacağı mutluluğu ise çocuk sahibi olmakla kıyasladı.Tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde yaşayan Hawking, ilk yerçekimsiz uçuşunu ise 2007 yılında özel olarak modifiye edilmiş bir uçakta denemişti.Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonra dünyaya gelen en büyük dahi olarak biliniyor.