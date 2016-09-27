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    • Ünlü fizikçi uyardı: Uzaylılardan mesaj gelirse...

    Ünlü fizikçi Stephen Hawking, uzaylıların dünyaya mesaj göndermesi durumunda cevap verilmemesi gerektiğini söyledi

    24 Eylül 2016 Cumartesi 10:40
    Ünlü fizikçi uyardı: Uzaylılardan mesaj gelirse...
    Ünlü fizikçi Stephen Hawking, uzaylıların Dünya ile iletişim kurması halinde onların mesajına cevap vermek konusunda insanların "ihtiyatlı" davranması gerektiğini söyledi. Hawking, "Gelişmiş bir uygarlıkla karşılamamız halinde Kristof Kolomb ile karşılaşan Kızılderililerin durumuna düşebiliriz. Biliyorsunuz o işin sonu iyi olmamıştı" dedi.

    "EVRENDE EN SEVDİĞİ YERLERİ ANLATTI"

    USA Today'in haberine göre Hawking, CuriosityStream dijital video platformunda yeni yayınlanan 25 dakikalık bir belgeselde, "evrende en sevdiği yerleri" anlattı. Uzayda keşfedilen ve Dünya'ya benzeyen gezegen sayısının giderek arttığını belirten Hawking, "Bunların bazıları ateş ve lavdan oluşan alev alev cehennemler, bazıları ölmekte olan yıldızların öldürücü X ışınlarına maruz kalarak oluşmuş dev elmas kütleleri… Ama bazıları Dünyamız gibi" dedi.

    "KÜTLESİ DÜNYANIN 5 KATI"

    Yaşama uygun olabilecek en yakın gezegenin Gliese 832c olduğunu belirten Hawking, "Bu gezegen nefes kesici görünüyor, kütlesi dünyanın 5 katı" ifadesini kullandı. Gliese'nin Dünya'dakine yakın sıcaklıklara ve sıvı halde suya sahip olduğu keşfedilirse, yaşam bulma ihtimali de artacak. Ancak uzayda zeki bir yaşam formu keşfedilmesi veya onların bize mesaj göndermesi durumunda insanoğlu ne yapmalı? Hawking, "Onlarca cevap vermek konusunda ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Gelişmiş bir uygarlıkla karşılamamız halinde Kristof Kolomb ile karşılaşan Kızılderililerin durumuna düşebiliriz. Biliyorsunuz o işin sonu iyi olmamıştı" dedi.

    Uzayda zeki yaşamın keşfedilmesi halinde bunun tarihin en büyük bilimsel keşfi olacağını belirten Hawking şöyle devam etti:

    "Bu keşif bizi değişime zorlayacaktır. Evrende benzersiz bir yerimiz olduğu fikrini terkedip daha merhametli ve daha alçakgönüllü davranmaya başlayacağız."
    Anahtar Kelimeler: Stephen Hawking, Uzaylı, Uzaylı Mesaj

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