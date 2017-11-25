Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ölümden dönmüş!

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da, Türk işadamı Erol Avgören'e ait otelde çıkan yangında aralarında Türkler'in de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Cengiz Kurtoğlu'nun da facia yaşanan otelde bu akşam konser vermek üzere bulunduğu sırada yangın çıktığı ve itfaiye tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı

Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören'e ait, 2015 yılında hizmete açılan Leogrand Otel'de dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik oldu. Yangında, açıklamalara göre aralarında Türkler'in de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



CENGİZ KURTOĞLU DA OTELDEYDİ



Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören'e ait otelde, kazan dairesindeki patlama sonrası çıkan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sırasında, sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun da otelde olduğu belirlendi. Bu akşam vereceği konser için otele geldiği belirtilen sanatçının itfaiyenin müdahalesiyle kurtulduğu ifade edildi.



YANGINDAN KURTULAN TÜRK, O ANLARI ANLATTI



Oteldeki yangından kurtulmayı başaran Türk vatandaşı Olcay Demiroğlu, dehşet anlarını DHA'ya şöyle anlattı:



"Lobide oturduğumuz sırada barut gibi bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadık. Biz de buradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. 3'üncü kattan yukarı çıkılamıyordu. Çok ağır gaz kokusu vardı. İtfaiye çok geç müdahale etti. Otelde bulunanlar üst katlarda 4 saat mahsur kaldı. itfaiye geç geldi ve yeterli müdahalede bulunamadı."



OTEL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Yangının çıktığı otel ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Otele girişlere izin verilmezken, Gürcü yetkililer yangının çıktığı alanda incelemelerini sürdürüyor. Yangın sırasında bornoz ve terliklerle kendilerini otelin dışına atan ve geceyi başka otellerde geçiren kişiler de sabah saatlerinde geldikleri otele alınmadı. Valizleri katlardaki odalarda kalan müşterilerin oteldeki incelemelerin ardından eşyalarını alabilecekleri belirtildi.



Öte yandan, olaya yayınlarında geniş yer ayıran Gürcü medyası mensupları da otel önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Görevlilerden bilgi almaya çalışan gazeteciler otel önünde zaman zaman izdihama neden oluyor.