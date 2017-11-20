Ünlü seri katil öldü!

Dünyanın en tanınmış seri katili olan Charles Manson, 83 yaşında öldü

Dünyanın en çok tanınan seri katili öldü. Charles Manson isimli seri katil, aynı zamanda tarikat lideriydi. Manson, tarikatına aldığı kişileri, çeşitli uyuşturucularla kontrol altına alıyordu. Manson Ailesi isimli tarikat üyeleri, seri katillerden oluşuyordu. Örgüt, 1969 yılında 7 kişiyi öldürmüştü. Öldürülen kişiler arasında oyuncu Sharon Tate de bulunuyordu. Her ne kadar cinayetleri Manson'un işlediği kanıtlanmasa da, tarikatın onun emriyle cinayetleri işlemesi yüzünden Manson suçlu bulunmuştu. 1971 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Manson, bu ayın başında da hastaneye kaldırılmıştı.



Manson'un hastanede doğal nedenler yüzünden 83 yaşında öldüğü açıklandı.