Ürettikleri çiçekleri sırtlarında taşıdılar

Kolombiya'da geleneksel olarak düzenlenen Medellin Çiçek Festivali, çiçek üreticilerinin sırtlarındaki çiçek kasalarıyla yaptığı büyük geçiş töreni ile sona erdi

Medellin kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen ve 28 Temmuz'dan bu yana farklı etkinliklerle devam eden festivalin son gününde, Guayabal Bulvarı'nda büyük geçiş töreni gerçekleştirildi.



Binlerce çiçekle hazırlanan kasaları sırtlarında taşıyan köylü çocuklarının bulvar üzerinde yaptığı yürüyüşle başlayan son törende, bu yıl ilk kez çiçeklerden yapılan üç boyutlu eserler de halkın beğenisine sunuldu. Sayıları 500'ü aşan köylüler, ağırlıkları 120 kiloya ulaşan çiçek kasalarıyla 2 kilometreden fazla mesafe katetti.



Binlerce Kolombiyalının ilgi gösterdiği geçişte bazı yaşlı köylüler fenalık geçirdi.







Festival, Medellin'in doğusundaki Santa Elena köyünden 23 çiçek satıcısının, sırtlarındaki çiçek kasalarıyla 1957 yılında kentte yaptıkları geçişle başlamıştı. İlk olarak mayıs ayında kutlanan Medellin Çiçek Festivali, 1968 yılında, Kolombiya ve Güney Amerika ülkelerinin bağımsızlık serüvenindeki önemli dönemeçlerden olan Boyaca Savaşı'nı da anmak amacıyla ağustos ayında düzenlenmeye başlamıştı. 7 Ağustos tarihi Kolombiya'da ayrıca Ordu Günü olarak kutlanıyor.