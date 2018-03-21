Uruguay da 'Tosun'u konuşuyor!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay Malvin Norte'deki evini sayfalarına taşıyan El Observador gazetesi, 2,5 milyon liralık Ferrari model aracının kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı

Türkiye'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, lüks hayatıyla gazete sayfalarını süslüyor. 'Tosun' lakaplı Aydın'ın Ferrari 458 Spider model otomobilini manşetine taşıyan El Observador gazetesi, aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı.



FERRARI'NİN DEĞERİ 640 BİN DOLAR



26 yaşındaki Aydın, Malvin Norte'de yaşıyor. Evinin önündeki arabanın görüntüleri mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılıyor.



El Observador, dolandırıcı 'Tosun'un popüler hale gelen aracının 640 bin dolar (2,5 milyon lira) değerinde olduğunu da okuyucularına aktardı.





OKYANUS KENARINDA VİLLA ALMIŞ



Gazeteye göre Aydın Uruguay'a varır varmaz hemen ev ve yat almaya karar verdi. 'Tosuncuk' okyanus kenarında bir villa aldı ve aylık 9 bin dolara yat kiraladı.



URUGUAY'DA ŞİRKETLER SATIN ALMIŞ



El Observador ayrıca dolandırıcı Aydın'ın Uruguay'da bazı şirketler aldığını da bildiriyor.



500 milyon TL'den fazla bir rakamı Çiftlik Bank üyelerinden alıp kayıplara karışan Mehmet Aydın için Türkiye Uruguay'dan iade istiyor.