Uyurken örümcek yiyor muyuz? Bilim insanları araştırdı!

Yıllardır iddia edilen bir kişinin uyurken yılda sekiz kadar örümcek yediği iddiası bilim insanları tarafından yalanlandı

Bu inancın tamamen uydurma olduğunu söyleyen Scientific American bilim insanları, bu şehir efsanesini araştırıp iddianın tamamen saçma olduğunu ortaya çıkarttı.



Bilim insanları öncelikle örümceklerin ağlarını nadiren terkettiğini, terkettiği durumlarda da bunun insanlarla ilişkili olmayan bölgelerde avlanmak için olduğunu belirtiyor.



Araştırmanın sonuçlarına göre, yatağınızda "yüzlerce ölü sinek" bulunmadığı sürece bir örümceğin size geceleri yatağınızda eşlik etmesi çok düşük bir ihtimal.



Ayrıca örümceklerin titreşimlere karşı çok hassas olduğunun altı çizilen araştırma sonuçlarında, örümceğe göre devasa boyutlarda olan uykudaki bir insan bedeninin bu nedenle örümcek için "çok da cazip olmadığı"ne dikkat çekiyor.