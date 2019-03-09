Uyuşturucu kullandı, karakola girip çakmak istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uyuşturucu kullanan 19 yaşındaki Eren Güneş, sigarasını yakmak için polislerden çakmak istedi. Gencin hareketlerinden şüphelenen polisler, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu kullandı, karakola girip çakmak istedi
09 Mart 2019 Cumartesi 11:56

Olay 2 Mart'ta Lefkoşa'da meyanda geldi. Edinilen bilgiye göre Güney Kıbrıs'a geçerek uyuşturucu alan Eren Güneş, tekrar Kuzey Kıbrıs'a geçti. Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Adli Şube'ye girerek polislerden ateş isteyen Güneş'in hareketlerinden şüphelenen polisler üst araması yaptı.

Yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Hasteneye sevk edilen şüphelinin kanında da uyuşturu madde tespit edildi.

Dün mahkemeye çıkarılan Eren Güneş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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