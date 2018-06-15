Uyuyan köpeğin üzerine asfalt döktüler!

Hindistan'da yol çalışması yapan ekipler, uyuyan köpeğin üzerine asfalt dökünce hayvan hakları aktivistleri ayağa kalktı

Uyuyan köpeğin üzerine asfalt döktüler!
15 Haziran 2018 Cuma 12:31

Hindistan’ın Agra kentinde Tac Mahal yakınlarında yol çalışması yapan belediye ekipleri, uyuyan köpeğin olduğu yola asfalt döktü. Sıcak katran içine gömülmüş halde ölü olarak bulunan köpeğin görüntüleri büyük tepki çekti.

Aktivist Naresh Paras olaya isyan ederek, “Köpek yolun kenarında yatıyordu. Hayvanı kovalamak yerine sıcak katranı üzerine dökmüşler” dedi.

Köpeğin ilk bulunduğunda hayatta olduğu ancak daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayvan hakları aktivistleri, yol çalışmasından sorumlu olan Kamu İşleri İdaresi önünde protesto gösterisi düzenledi. Köpeği olduğu yerden çıkarmak için bir ekip olay yerine gönderildi.

Etiketler; #hindistan #köpek #köpek asfalt
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