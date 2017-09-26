Vampir çift, 18 yıldır insan yiyormuş!

Rusya'da kaybolan cep telefonunda bulunan selfieler korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Polis, vampir çifti yakaladı

Rusya'nın Krasnodar kentinde polise kayıp bir cep telefonu ulaştı. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, telefondaki insan organları ile çekilen selfieleri görünce şoke oldu. Hemen bu kişileri araştırmaya başlayan polis, telefonun 35 yaşındaki Dimitri Bakshaev'e ve 42 yaşındaki Natalia Bakshaev'e ait olduğunu belirledi.



Çiftin evine baskın yapan polis, buzlukta 8 insan parçası buldu. Suçunu kabul eden Dimitri Bakshaev, ilk kez 1999 yılında insan eti yemeye başladığını anlattı. Eşi ile birlikte insan eti yediklerini belirten Dimitri, 18 yıldır insan yediklerini ve en az 30 kişiyi yediklerini anlattı.



Polis evde yaptığı aramada kavanoz içinde de turşu haline getirilmiş insan etlerine rastladı. Yapılan incelemede de bulunan ceset parçalarının 19 farklı kişiye ait oldukları ortaya çıktı.