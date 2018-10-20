Ve Suudi Arabistan kabul etti: Kaşıkçı öldürüldü

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesiyle ilişkisi olduğu belirlenen 18 Suudi vatandaşı tutuklandı

Suudi Arabistan, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, konsoloslukta çıkan arbede sonucu öldüğünü açıkladı. Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan herkesten hesap sorulacağını açıklayan Suudi Arabistan, ilk etapta olayla ilişkisi ortaya çıkan 18 kişiyi tutukladı. Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud Al Muhib, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumlu olanların adalete teslim edileceğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN, KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğunda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşı tutuklandı.

SUUDİ İSTİHBARATI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.