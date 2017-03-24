Vize yasağı yargıya takılan Trump'tan yeni atak

ABD, vize almak ve ülkeye seyahat etmek isteyenler için zorlaştırıcı kararlar aldı

Başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı ‘vize ve seyahat yasağı kararnameleri’nin yargıya takılmasının ardından, ABD ’de aradığını bulamayan Trump yönetimi, ABD’nin dış temsilciliklerine 10-17 Mart tarihleri arasında yolladığı mesajlarla ABD ve vizesi ve ülkeye seyahat etmeyi zorlaştırıcı kararlar aldı.

ABD Dışişleri Bakan Rex Tillerson imzasıyla vize verme yetkisi olan büyükelçilik ve başkonsolosluklara geçilen mesajlarda, ABD vizesi için başvuran yada ABD’ye seyahat edecek kişilerin son 15 yıl içindeki seyahat, pasaport ve aile bilgileri, yerleşim ve elektronik posta adreslerinin soruşturulması, vize başvurusunda bulunan kişilerin son yıllarda IŞİD kontrolünde olan bölgelerde yaşayıp yaşanmadığının soruşturulması istendi.Aralarında çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu, ABD ile ‘vize muafiyet anlaşması’ bulunan 38 ülke vatandaşlarının kapsam dışı tutulduğu mesajlarda ABD vizesi için başvuran kişilerin:‘Son 15 yıldaki seyahat bilgileriAile ve çocuk adları, boşanma durumu varsa önceki eşlerin ad ve soyadlarıSon 15 yıl içinde yaşanılan adreslerVize için başvuran kişinin geçmişte kullandığı pasaport numaralarıSon 15 yıl içinde yaptıkları işler ve işverenlerin kim olduğuBaşvurucunun son 5 yıl içinde kullandığı cep telefonu numaralarıBaşvurucunun son 5 yıl içinde kullandığı bütün elektronik posta adresleri ve sosyal medya hesaplarının soruşturulması istendi.Soruşturmaların 16 ile 65 yaş arası kişilere yönelik olduğu bildirilen mesajlarda, İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'dan ABD'ye yapılacak vize ve seyahat başvurusunda bulunan kişilerin daha ayrıntılı olarak incelenmesi istendi.