Yangın felaketi en az 11 can aldı!

Kaliforniya'da başlayan yangın felaketi büyüyor. Bölgede çıkan yangın en az 11 kişinin ölümüne neden oldu, çok sayıda işyeri ve ev de yok oldu

Kaliforniya'da pazartesi günü yangın çıktı. Şarap bağlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Bölgenin belediye başkanı Jerry Brown, Napa, Sonoma ve Yuba ilçelerinde ohal ilan etti. Ancak yangının büyümesi ile bu ilçelere dört ilçe daha dahil edildi. Alevlerin San Francisco Körfez Bölgesi'ne doğru kaydığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre yangın nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yangında yüzlerce ev ve işyeri de yok olurken, 20 bin kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.



İtfaiye kurumu yetkilisinin verdiği bilgiye göre binlerce itfaiye görevlisi 295 hektarlık alanda yangını söndürmek için mücadele ediyor.