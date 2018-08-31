Yengeç kabuklarından plastik üretildi

ABD’de bilim insanları yengeç kabukları ve ağaçlardaki liflerle esnek plastik üretti

Yengeç kabuklarından plastik üretildi
31 Ağustos 2018 Cuma 09:32

ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan Georgia Teknoloji Üniversitesi’nde bilim insanları yengeç kabuklarını oluşturan kitin maddesi ve ağaçlardaki selülozu bir araya getirerek genellikle gıdaları taze tutmada kullanılan, streç film olarak da bilinen ve plastik işlevi gören yeni bir madde üretti.

Georgia Teknoloji Üniversitesi Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Profesörü J. Carson Meredith, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu ürünü, içecek veya gıda paketlemesinde sık sık görülen ve petrol temelli PET olarak da bilinen polietilen tereftalata kıyaslıyoruz. Ürettiğimiz madde, PET’e göre paketin içine oksijen girişini yüzde 67 daha iyi engelliyor ve böylece teoride gıdayı daha uzun süre taze tutuyor.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #yengeç kabukları #plastik
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