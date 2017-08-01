Yeni doğan bebeğin karnından ikizi çıktı!

Hindistan'da inanılmaz bir olay meydana geldi. Yeni doğan bebeğin karnından ikinci bir bebek çıktı!

Olay Hindistan'ın Mumbra kentinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki bir annenin doğurduğu bebeğin karnında olağandışı bir kütle tespit edildi.



İnceleme yapan doktorlar bebeğin karnında ikizinin olduğunu farketti. Karındaki ikiz yapılan ameliyatla çıkartıldı.



Ameliyat sonrası açıklama yapan doktor Radiologist Dr Bhavna Thorat, ”Bebeğin karnından aldığımız bebek 5-6 cm boyunda, 150 gram ağırlığında, beyninin tamamı, kolları, bacakları olan sağlıklı bir bebekti.” dedi.



Doktorlar tıp dilinde bu vakaya 'fetüs içinde fetüs' denildiğini belirterek, dünyada bugüne kadar buna benzer 200 vakanın meydana geldiğini söyledi.