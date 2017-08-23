YouTube o videoları kaldırıyor!

Video paylaşım sitesi YouTube'un, Suriye'deki iç savaş sırasında yaşanan zulmü ortaya koyan binlerce videoyu siteden kaldırdığı bildirildi

YouTube o videoları kaldırıyor!

New York Times gazetesinin haberine göre, şirketin, potansiyel açıdan kuralları ihlal eden içeriği otomatik olarak kaldıran ve işaretleyen yeni teknolojiyi devreye sokmasının ardından son haftalarda bazı YouTube kanalları ile sayısız bireysel video silindi.

Haberde, bazı videoların, sahiplerinin YouTube'u uyarmasının ardından yeniden siteye yüklendiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin teknoloji danışma grubunun yönetim kurulu üyesi ve insan hakları ihlallerine belge toplayan Benetech'in Başkan Yardımcısı Keith Hiatt, sadece Suriye konusunda en az 200 sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünü vurgulayarak bu kuruluşlarda görevli bazı kişilerin insan hakları ihlallerini belgelemek için canlarını ortaya koyduğunu veya yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Hiatt, YouTube'un Suriye'deki zulmü gözler önüne seren bu videoları kaldırmasıyla platformlarının, insan hakları ihlalleri konusunda en zengin bilgi kaynağı yitireceğini ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #youtube #suriye
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