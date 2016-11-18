YPG, Münbiç'ten böyle çekildi

Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen Münbiç'teki YPG varlığı ile ilgili yeni bir gelişme oldu

Üç gün önce açıklama yaparak Münbiç'ten çekileceğini ve Rakka operasyonuna katılacaklarını söyleyen YPG'liler, Münbiç'te düzenledikleri çekilme töreninin görüntülerini kendi sosyal medya hesaplarında yayınladı. Görüntülerde, YPG'lilerin düzenlenen törende Münbiç Askeri Meclisi'ne veda etmeleri ve zırhlı araçlar ile Münbiç'ten ayrılmaları görünüyor.



Yine Münbiç'ten ayrılıp Fırat'ın batısına geçen YPG'lilerin Fırat nehri üzerinde bulunan Karakozak köprüsünde de açıklama yaptıkları ve Fırat'ın doğusuna geçerek, Rakka operasyonuna katılacaklarını açıkladıkları belirtildi.



ABD'Lİ TEMSİLCİ, YPG MÜNBİÇ'TEN AYRILACAK DEMİŞTİ



ABD Başkanı Barack Obama'nın özel temsilcisi Brett Mcgurk, 3 gün önce kişisel Twitter hesabında Türkiye ve ABD arasında sorun haline gelen YPG güçlerinin Minbiç'ten çekilmesi ile ilgili bir mesaj paylaşmış ve "Bütün YPG güçleri yerel birimler eğitimi tamamlandıktan sonra Münbiç'ten ayrılıp Fırat'ın doğusuna geçecek" demişti.



ABD'li temsilcisin bu mesajından kısa bir süre sonra bu kez YPG açıklama yaparak, Münbiç'te bulunan silahlı güçlerini çekerek, 'Fırat'ın Gazzabı' adı verilen Rakka operasyonuna katılacaklarını açıklamıştı.



