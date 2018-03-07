Yunanistan'da Türk Bayrağı yakıldı, Bakanlık sert tepki gösterdi

Yunanistan'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağı yaklıdı. Olaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi

Yunanistan'daki ırkçı bir parti 5 Mart'ta düzenlediği bir gösteride Türk Bayrağı'nı yaktı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ırkçı bir parti tarafından bayrağımınız yakılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.



Yunan makamlarına seslenen Bakanlık, bayrağı yakanların bir an önce yakalanması ve en kısa zamanda da yargılanması gerektiğini söyledi.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir gösteri düzenleyen aşırı sağ parti Hrisi Avgi, ellerinde Yunan bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Türkiye aleyhine slogan atarak yürüyen yaklaşık 500 kişilik grup Türk Büyükelçiliği'ne yürümek istedi.



Grubun önü polis tarafından araçla kapatıldı ve geçmelerine izin verilmedi. Bunun üzerine grup üyeleri ellerine aldıkları Türk bayrağını sloganlar eşliğinde yaktı. Grup hep bir ağızdan "Türkler unutmuyorum, intikam alacağım' sloganı attı. Irkçı grup daha sonra da olaysız bir şekilde dağıldı.





