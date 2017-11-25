Yürümekte zorlanıyor ama banka soymaya kalktı!

ABD'de banka soyan 86 yaşındaki kadın, en yaşlı banka soyguncusu olarak kayıtlara geçti

Yürümekte zorlanıyor ama banka soymaya kalktı!

Olay ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir bankada meydana geldi. 86 yaşındaki bir kadın, banka görevlisine silah çekerek ve tehditler savurarak para istedi. Bunun altında gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürümekte zorlandığı öğrenilen 86 yaşındaki Emily Coakley'in banka çalışanlarından 400 dolar istediği öğrenilirken, Coakley, ABD tarihinin en yaşlı banka soyguncusu olarak da kayıtlara geçti.

Etiketler; #abd #banka #soygun
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