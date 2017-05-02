Zarrab bugün, bu sorulara yanıt verecek

19 Mart 2016’da tatil için gittiği Miami’de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, bugün New York’ta yeniden yargıç karşısına çıkacak.



Türkiye saati ile 21:00'da yapılacak duruşmada Zarrab'a hem kişisel hem de dava ile ilgili bir çok soru sorulacak. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne, kalmakta olduğu Metropolitan Cezaevi’nden tünelden geçirilerek getirilecek olan Zarrab’a yaşı, eğitimi, sağlık durumu, ilaç kullanıp kullanmadığı, son 24 saat içinde alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp almadığı sorulacak.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a sunduğu ve soruları içeren belgelere göre Zarrab’ın savunma ekibine kattığı avukatlar eski New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in, davada adı geçen bazı bankaların da avukatlıklarını yaptıkları, bunun çıkar çatışması yaratıp yaratmadığı sorgulanacak. Zarrab, ayrıca Giuliani’nin başdanışmanlığını yaptığı Greenberg Traurig hukuk firmasının ABD’de Türkiye adına lobicilik yapmasının çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağı sorusuna yanıt verecek.



Başsavcılık Zarrab’ı uyaracak