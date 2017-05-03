Zarrab davasına bakan hakim: Kanıtlanırsa çok ağır suç

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab'ın davasına bakan Hakim Richard Berman açık konuştu. Berman, "Zarrab hakkındaki iddialar, eğer kanıtlarsa, çok ağır suç" dedi.



Berman, Ankara’ya kadar giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zarrab’ın yeni avukatları Richard Giuliani ve Michael Mukasey’in mahkemeye verdikleri ifadeleri de çok sert eleştirdi. Her iki avukatın da ifadelerinde, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçlardaki “İran’ın kilit rolünü görmezden geldiklerini” söyleyen Hakim Berman, “bu durum, şaşırtıcı şekilde samimiyetsiz…” ifadesini kullandı.



New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in firmaları Zarrab’ın “dolandırdığı iddia edilen bankaları” da temsil ettiği ortaya çıkmıştı.



Davaya Bakanı Hakim Richard Berman Zarrab’a, bu durumun “çıkar çatışması yaratabileceği” uyarısında bulundu. Zarrab ise, bu çatışmayı “farkında olduğunu”, ancak avukatlarından vazgeçmeyeceğini mahkemeye resmen bildirdi.



Duruşmada Hakim Berman soruları İngilizce sorarken, duruşma salonunda kurulan simültane çeviri sistemi aracığıyla anında Zarrab için Türkçeye çevrildi. Zarrab da sorulara yanıtları Türkçe verdi.



11 Mayıs'a ertelendi

Avukatları Erdoğan'la görüştü



Hakim'den zor sorular

Zarrab’ın iki yeni avukatının davada “ne iş yapacaklarının” masaya yatırıldığı duruşmada, konu karara bağlanamadı. Hakim Berman, duruşmanın 11 Mayıs’ta kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.Dava, Zarrab’ın son tuttuğu iki avukat, Giuliani ve Mukasey’in “dava sürecinde alacakları görev” ve “olası çıkar çatışmaları” konusundaydı. Ancak Zarrab’la aynı davada yargılanan ikinci tutuklu sanık Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla da duruşmaya katıldı.Duruşmada Zarrab’ın avukatları, Mukasey ve Giuliani’nin yapacakları temasların “Zarrab’ın yararına olacağına inandıklarını” da resmen ifade ettiler.Giuliani ve Mukasey, Türkiye’ye gelerek Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelmişlerdi.Görüşmenin ortaya çıkmasının ardından ise davanın hakimi Berman Giuliani ve Mukasey’in “davada ne iş yapacaklarına” ilişkin ifadelerini istemişti. Giuliani de Türk ve ABD hükümetlerinin “bir anlaşmaya açık olduklarını” ve “ABD çıkarlarına uygun bir anlaşmaya varmayı planladıklarını” belirtmişti.Davaya bakan Hakim Bermen, duruşmadan hemen önce avukatlara bildirdiği, Giuliani ve Mukasey’in davaya devam edip etmemesini belirleyecek sorular arasına kritik önemde bazı sorular da eklemişti.Hakim Berman’ın soruları arasında “Giuliani Türkiye’de Erdoğan ile görüşmeyi Zarrab adına mı, Türkiye adına mı yaptı”, “Zarrab’ın Türk hükümet üyeleri ve bürokratları ile ilişkisi var mı?”, “Giuliani İran’ı da temsil ediyor mu” gibi sorular da yer almıştı.