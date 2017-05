Zarrab davasında adı geçen bankaya para cezası

ABD Merkez Bankası (FED), İran’a karşı uygulanan yaptırımları delme, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında adı geçen Alman Deutsche Bank AG’yi kara para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikler nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı

FED’den yapılan yazılı açıklamada, Deutche Bank AG’nin 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlem üzerinde gerekli inceleme yapılmadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi. Bankanın şüpheli işlemleri saptamak için gerekli sistem altyapısının kusurlu olduğu da belirtilen açıklamada, ‘güvenilmez ve kusurlu’ işlemleri durdurması için bu cezaya karar verildiği vurgulandı.



Deutsche Bank’ın adı, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekârlığı suçlamaları ile yaklaşık 15 aydır New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında da geçiyor. Hakkında 50 milyon dolar para, 75 yıl da hapis cezası istenen Zarrab hakkındaki soruşturma dosyasını hazırlayan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, aralarında Deutsche Bank’ın da bulunduğu 8 bankanın yasa dışı işlemlere karıştığını öne sürmüştü.



Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara, ayrıca Zarrab'ın avukatlarından bazılarının bu bankaları da temsil ettiğini ve ortada çıkar çatışması olduğunu belirtmişti. Deutsche Bank, yine para aklamaya ilişkin ihlaller nedeniyle New York Eyaleti Mali Hizmetler Birimine ocak ayında 425 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.