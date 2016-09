"TÜRKİYE'YE AYAK BASMIŞLIĞIM BİLE YOK"



REDDİ HAKİM TALEBİNİN GERİ ÇEVRİLMESİNİ İSTEDİ

Haber Kaynağı: DHA

New York'ta yayınlanan City&State adlı politika dergisinin 10. Kuruluş yıldönümünde konuşan Bharara, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulara değindikten sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta New York'tan İstanbul'a dönerken uçakta gazetecilere kendisi hakkında söylediği, 'Savcı Bharara da, Hakim Richard Berman da Türkiye'de daha önce FETÖ tarafından ağırlanmış isimler' iddiasına getirdi. Zarrab'ın zengin ve Türkiye'de geniş bir çevresi olduğunu anlatan Bharara, hazırladığı iddianamenin ardından Zarrab'ın Miami'de gözaltına alınıp yargılanmak üzere New York'a getirilmesi ile birlikte, Twitter 'da kendisini izleyenlerin sayısının beş gün içerisinde 8 binden 300 bine çıktığına değindi.Türk liderlerin bir süredir birçok sorunun kaynağının, ABD'de Pennsylvania'da yaşayan Fethullah Gülen olduğunu dile getirdiklerini, kendisinin de Gülenci olduğu iddialarını ortaya attıklarını söyleyen Bharara, 'Benim Gülen takipçisi olduğum iddialarına kadar, Gülen adını hiç duymamıştım, Google 'dan baktım. Hatırlarsınız birkaç ay önce Türkiye'de darbe girişimi oldu. Geçen hafta, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim adımı vererek, beni Türkiye'de darbe girişiminde bulunanlarla yiyip içmekle suçladı. Bu girişim yüzlerce kişinin de ölümüne yol açtı. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu duyarım ama hayatımda Türkiye'ye ayak basmışlığım bile yok' dedi.Bharara, salonda kendisini dinleyen Türk dostlarının da bulunduğunu belirtip, 'Türkiye (Turkey) ile en yakın olduğum zamanlar, Şükran Günü'dür diyerek, hindi anlamına gelen 'turkey' kelimesiyle ilgili espri yaptı.Zarrab'ın, Türkiye'de bir hukuk konferansına katıldığı için tarafsız olamayacağı gerekçesiyle 'reddi hakim' talebinde bulunduğu Yargıç Richard Berman ile ilgili savlarının hiçbir temele dayanmadığın savunan Bharara, mahkemeye sunduğu dilekçede, 'Yargıç Berman, New York'ta görülen ilk duruşmada, İstanbul'da bir hukuk konferansına katıldığını kendisi dile getirdi. Zarrab ve savunma ekibi de bunu bildiklerini, bu durumun yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkilemeyeceğine inandıklarını kendileri dile getirdiler. Aradan 4 ay geçtikten sonra, 'reddi hakim' talebinde bulunmanın hiçbir dayanağı yok' dedi. Bharara dilekçesinde, Zarrab'ın yargılanmaya başladığı günden bu yana, kefaletle serbest kalmak istediğini, bu isteğin geri çevrildiğini, davanın düşmesi için dilekçe verdiğini ancak bunun da olumsuzlukla sonuçlandığını anımsattı.