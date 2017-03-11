Zarrab'ı tutuklatan savcının istifası istendi!

Reza Zarrab'ı ABD'de tutuklatmasıyla adını duyuran savcı Preet Bharara'nın istifası istendi
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Obama'nın izlerini silmek için 46 savcının istifasını istedi. Bu savcıların arasında adını Reza Zarrab'a düzenlediği operasyonla duyuran savcı Preet Bharara da var.
New York Times gazetesine açıklama yapan Adalet Bakanı, Obama yönetiminden kalma 46 savcının istifasının istendiğini duyurdu. ABD'de hükümet değişiminden sonra savcıların değiştirilmesi olağan bir uygulama. Ancak daha önce açıklama yapan Trump, Bharara'nın görevde kalmasını talep etmişti. Ancak dün istifa emrinin gelmesi şaşırtıcı oldu.
Preet Bharara, Türkiye'de de tanınan bir savcı. Türkiye'de de adı yolsuzluk soruşturmasına karışan ancak daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab, ABD'ye gittiğinde Bharara'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Zarrab, uzun süredir ABD'de tutuklu buluyor. Soruşturmayı ise Bharara sürdürüyordu. Bharara'nın Zarrab'ı tutuklatmasından sonra Türkiye'de adı duyulmuş, hatta sosyal medya hesaplarında Bharara'nın Türk takipçisi artmıştı.