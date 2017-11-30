Zarrab: Zafer Çağlayan'a rüşvet verdim

Suçunu kabul eden Reza Zarrab itirafçı olarak mahkemeye çıktı. New York’ta devam eden duruşmada mahkeme salonuna Reza Zarrab ayakları kelepçeli ve turuncu cezaevi tulumuyla getirildi. Zarrab, ifadesinde Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini söyledi

Zarrab tanık olarak yaptığı konuşmasına, İran Tahran doğumlu olduğunu ve 1.5 yaşına kadar orada yaşadığını söyleyerek başladı. Daha sonra Türkiye’de ve bir süre de Dubai’de kaldığını, ana dilinin Türkçe olduğunu evli ve bir kızı olduğunu söyledi.



Zarrab “ABD’ye neden geldiniz?” sorusuna, “ABD’ye tahkim ve kızımı Disneyland’a görtürmek için geldim. Gelince FBI beni tutukladı” yanıtını verdi.



Zarrab “ifadenizde tamamen doğru cevaplar verdiniz mi?”, “Hayır, çünkü korktum neyle karşı karşıya olduğumu bilmiyordum” yanıtını verdi.



Reza Zarrab, İkinci sorgusunda da doğru cevaplar vermediğini ve New York’a getirilip hapishaneye götürüldüğünü ifade etti.



“Daha önce FBI ile bir araya geldiğiniz mi?” sorusuna ise “İş birliğine karar verdikten sonra görüştüm” diye karşılık verdi.



Zarrab, “İş birliğine karar verdiğinizde Hakan Atilla tutuklu muydu?” sorusuna “evet” yanıtını verdi.



“Bana yüklenen 7 suçu da kabul ettim” diyen Zarrab bunun içerisinde gardiyanlara rüşvet vermek suçunun da olduğunu itiraf etti.



Zarrab, ayrıca iş birliğine karar vermesinin 3 temel amacı olduğunu ifade etti. Bunları, “tamamen doğruları söylemek, ABD ile iş birliği yapmak ve bir daha suç işlememek olarak” sıraladı.



Savcılığın “bu amaçları gerçekleştirirseniz ne olacak?” “Savcılık 5N1K mektubu yazarak mahkemeye sunacak, bütün işlediğim suçları kabul etmemin ve iş birliği yapmamın nedeni cezaevinden çıkmam için en hızlı ve en doğru yoldu. Bunun için iş birliğine karar verdim. Buna karşı cezanın ne olabileceğine ilişkin kimse bana bir şey söylemedi. İş birliği anlaşmasını yerine getirmezsem savcılık 5N1K mektubunu yazmayacak.” Yanıtını verdi.



Savcının “Şu anda FBI’ın tutuklusu musunuz?” “Evet” yanıtı verdi.



“Otelde mi kalıyorsunuz?” sorusuna ise “Hayır” diye cevap verdi.



“İstediğin zaman istediğin yere gidebiliyor musun?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.



Daha önce cezaevinde yatıp yatmadığı sorusuna ise evet yanıtı verdi.



Federal hapishane görevlisine rüşvet verme nedenini ise , “Bana içki getirmesi ve kendi cep telefonunu kullanmam için rüşvet verdim” olarak izah etti.



ABD yaptırımlarını delme konusundaki savcının sorusunu yanıtlayan Zarrab şunları söyledi:



“ABD yaptırımlarını delme konusunda İran petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirlerle uluslararası ödemelerini yaptım. Gaz gelirlerinin toplandığı Halk Bankası’ndan çıkararak bu ödemeleri yaptım.”



“Salonda Halk Bankası’ndan kimse var mı?” sorusuna ise Atilla’nın oturduğu masayı ve üzerindeki giysileri tarif ederek Hakan Atilla’yı işaret etti.



“O şahsın adını biliyor musunuz?” sorusuna ise, “Hakan Atilla’nın Halk Bank genel müdür yardımcısı olduğunu, uluslararası bankacılık bölümünün başkanı olduğunu söyledi.”



“Hakan Atilla sana nasıl yardım etti?” sorusuna ise, “İranlılardan ödemeleri gerçekleştirmek için Halk Bankasındaki paraları transfer yöntemlerini ve sistemlerini sağlayarak. Hakan Atilla ambargo mevzularını en iyi bilenlerden birisi ambargonun nasıl delineceği konusunda yol gösterdi.” yanıtını verdi.





'SÜLEYMAN ASLAN KABUL ETMEDİ'



ABD’nin New York kentinde başlayan Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, "Halkbank ile direkt olarak çalışmak için başvuruda bulundum. İşlem hacimleri çok yüksekti. Birinci el olmak istedim. Halkbank'tan genel müdür ile görüştüm" ifadelerini kullandı. 'Genel müdür kimdi?' sorusuna ise Zarrab, "Süleyman Aslan ile görüştüm" cevabını verdi.



Reza Zarrab, savcılığın gösterdiği fotoğraftan teşhis edip tanıdığını belirttiği Aslan ile 2012 yılının başında görüşüp, altın ticaretine aracılık yapmak istediğini söylediğini ifade etti. Zarrab, 'Kabul etti mi?' sorusuna ise "Etmedi" diye yanı verdi. 'Neden kabul etmediğini biliyor musunuz?' sorusuna ise Reza Zarrab, "Altın ticareti için çok göz önünde ve popüler olduğumu söyledi" ifadelerini kullandı. Savcılığın 'Popüler olmaktan kastın ne?" şeklindeki sorusuna ise Reza Zarrab, "Eşim ünlü bir sanatçı olduğu için hep göz önündeydim. Çok sık medyada yer alıyordum" diye yanıt verdi.





ÇAĞLAYAN'IN FOTOĞRAFI DA PANOYA EKLENDİ



Halkbank'la altın işi yapabilmek için Zafer Çağlayan ile görüştüğünü öne süren Reza Zarrab, "Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin dönemin Ekonomi Bakanı idi" diye konuştu. Zarrab, kendisine gösterilen Zafer Çağlayan'ın fotoğrafını teşhiş etti. Çağlayan'ın fotoğrafı da İran'a karşı ABD'nin uyguladığı yaptırımları delen Türk ve İranlı kişilerin fotoğraflarının konduğu panoya eklendi.





'AKTİF BANK'TA HESAP İÇİN EGEMEN BAĞIŞ YARDIMCI OLDU'



Aktif Bank'la da çalışmak için başvurduğunu ancak hesap açılamadığını söyleyen Reza Zarrab, bu bankada hesap açabilmek için Egemen Bağış'ın yardımcı olduğunu söyledi. Zafer Çağlayan ile ailece gittiği bir balık lokantasında tesadüfen tanıştığını ve Süleyman Aslan'ın Halkbank'ta hesap açtırma işlemini geri çevirdiğini aktaran Zarrab, "Ekonomi Bakanı olduğu için ve Aslan beni haksız yere geri çevirdiği için kendisinin bana hesap açmak için yardımcı olup olamayacağını sordum. 'Bakıp geri döneceğim' dedi, kısa süre sonra beni aradı, sonra yüz yüze görüştük. Benden bilgi aldı. Kar marjını sordu. Yüzde 50-50 kar marjıyla bana aracılık edeceğini söyledi. Kabul ettim" diye konuştu.







ZAFER ÇAĞLAYAN'A RÜŞVET VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ



Savcılık makamı Zarrab'ın email kayıtlarından elde edilen hesap dökümanlarını belge olarak sundu. Zarrab, Çağlayan'a 45- 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2 milyon 465 bin TL rüşvet verdiğini, emaildeki iç muhasebe kayıtlarının da bunu gösterdiğini söyledi. Çağlayan ile konuşmasının ardından Süleyman Aslan ile yeniden konuştuğunu belirten Reza Zarrab, "Zafer Çağlayan'ın kendisinin altın ticaretine aracılık edebilmem için hesap açabileceğimi aktardım. Aslan bu kez kabul etti" diye konuştu. 'Neden bu kayıtları tuttuğu sorusunu ise Zarrab, "Çağlayan ile hesabına yatan ve alınan para konusunda anlaşmazlık çıkmıştı, bizim yatırdığımız paraları göstermek için bu kayıtları tuttuk" diye cevapladı.