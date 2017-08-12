Zehirli yumurta krizi büyüyor! Şimdi de İspanya...

Avrupa’daki zehirli yumurta krizi İspanya’ya da sıçradı. Bask Özerk Bölgesinde stoklarda 20 bin zehirli yumurta tespit edildiği açıklandı. Bask Hükümeti Sağlık Bakanlığı acil denetim çağrısı yaptı

Bask Bölgesindeki bir şirkette böcek ilacı “Fipronil" ile zehirlenmiş 20 bin yumurta tespit edildi. İspanyol Gıda Sağlığı, Beslenme ve Tüketici Ajansından yapılan açıklamada yumurtaların dağıtım zincirine girmeden tespit edildiği, dolayısıyla halk sağlığı açısından bir risk bulunmadığı belirtildi.



Sağlık Bakanlığı ise acil denetim çağrısı yaparken yumurtaların önümüzdeki günlerde imha edileceği açıklandı.



Hollanda’da Ağustos başında çiftlik hayvanlarında kullanılması yasaklan Fipronil adlı böcek ilacını yumurtalarda tespit edilmişti. Fransa Tarım Bakanlığı zehirli yumurtaların Fransa’ya satılmış olma olasılığı üzerine soruşturma başlatarak önlem almıştı. Fipronil kalıntılarının endüstriyel yöntemlerle hazırlanan sandviç, salata ve değişik besin ürünlerinde de görüldüğü uyarısı üzerine Almanya yumurta ve mayonez kullanılan 6 endüstriyel üretim salatanın üretici firmalar tarafından toplatıldığı açıklanmıştı.



Avrupa Birliği Komisyonuna göre zehirli yumurtalara İspanya, Fransa, Slovakya, Danimarka da dahil olmak üzere 18 ülkede rastlanmıştı.