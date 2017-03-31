1 dakika geciktiği için YGS'ye giremedi, hayatına son verdi

YGS'ye 1 dakika geciktiği için giremeyen bu yüzden de bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı hayatına son verdi.

YGS 'ye 1 dakika geciktiği için sınava giremeyen bu yüzden de bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı hayatına son verdi.

Olay Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, 12 Mart pazar günü yapılan YGS sınavına bir dakika geciktiği için sınava alınamadı.



Bu yüzden bunalımda olduğu öğrenilen Kalaycı, dün akşam saatlerinde evlerinde kendisini iple tavana astı. Büşranur'un cesedini ise kız kardeşi buldu. Eve gelen Gülnur Kalaycı, kardeşini odasında tavanda asılı halde buldu.



Olay hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin saptanması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YGS'ye gecikti bunalıma girdi

Olay sonrası savcıya ifade veren genç kızı ailesi, Büşranur'un YGS'ye 1 dakika geç kaldığını ve bu yüzden sınava alınmadığını söyledi. Genç kızın bu olaydan sonra bunalıma girdiğini söyleyen aile, bu yüzden









Olay Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, 12 Mart pazar günü yapılan YGS sınavına bir dakika geciktiği için sınava alınamadı.Bu yüzden bunalımda olduğu öğrenilen Kalaycı, dün akşam saatlerinde evlerinde kendisini iple tavana astı. Büşranur'un cesedini ise kız kardeşi buldu. Eve gelen Gülnur Kalaycı, kardeşini odasında tavanda asılı halde buldu.Olay hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin saptanması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olay sonrası savcıya ifade veren genç kızı ailesi, Büşranur'un YGS'ye 1 dakika geç kaldığını ve bu yüzden sınava alınmadığını söyledi. Genç kızın bu olaydan sonra bunalıma girdiğini söyleyen aile, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini anlattı.

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