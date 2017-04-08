1 kişiyi kavgada, bir kişiyi de sebepsiz yere öldürdü

Manisa 'nın Alaşehir İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, biri olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen H.Ç. (47), bilinmeyen bir nedenle caddede Soner Gavgalı (33), Mehmet Tokuç (35) ve Arif Sarı (23) ile tartıştı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. H.Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücudunun değişik yerlerinden 3 kurşunla yaralanan Soner Gavgalı olay yerinde öldü. Mehmet Tokuç ve Arif Sarı ise yaralandı.Cadde boyunca yürüyen H.Ç, yaklaşık 600 metre sonra, olayla bağlantısının bulunmadığı belirtilen ve CHP Lokali önünde oturan Mehmet Tunç'a ateş etti. Tunç da vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde öldü. Olayda yaralanan Mehmet Tokuç Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Arif Sarı ise Alaşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan H.Ç. ise bir süre sonra yaşadığı Kula İlçesi'ndeki jandarma karakoluna giderek silahla birlikte teslim oldu. H.Ç.'nin, kavga sırasında tabancayla ateş açması, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.