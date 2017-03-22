1 yıl önce kaybolan kızının yolunu gözlüyor

Denizli 'de yaklaşık 1 yıl önce eşini ve 3 yaşındaki kızını bırakarak kayıp lara karışan 23 yaşındaki Hatice K.'den bir yıldır haber alınamıyor. Torunu T.K.'nın bakımını da üstlenen kayıp kadının annesi Gülnaz Akıncı, kızına 'eve dön' çağrısı yaptı.

Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Hatice K., geçen yıl 2 Nisan'da, eşinin işlettiği bakkal dükkana 3 yaşındaki kızı T.K.'yı bırakıp kayıplara karıştı. Hatice K.'nin 5 yıl önce kaçarak evlendiği kocası Kazım K., tüm çabalarına rağmen eşinden haber alamadı. Hatice K.nin kayıplara karışmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen izine rastlanamadı.Denizli'de Akkonak Mahallesi'nde oturan ve torunu T.K.'nın bakımını üstlenen anne Gülnaz Akıncı, kızına evine dönmesi çağrısı yaptı. Kızının, damadının bir arkadaşıyla kaçtığını düşündüklerini söyleyen gözü yaşlı anne Gülnaz Akıncı, "Kızım bir yıl önce gece eşi yatsı namazına gidince kızını bakkala bırakıp kayıplara karıştı. Bir yıldan bu yana kendisinden haber alamadık. Kocasının ve benim tüm çabalarımız sonuç vermedi. Emniyete, savcılığa başvurduk, izine ulaşılamadı. Telefonları cevap vermiyor" dedi. Torununun da annesini çok özlediğini söyleyen Gülnaz Akıncı, "Sesini duysak yeter. Kızı her gün anne diye sayıklıyor. Kızımı gören yada yerini bilen ne olur polise ya da bize bildirsin. Bir yıldır çalmadığımız kapı kalmadı" diye konuştu.Kızına geri dönmesi için çağrı yapan Akıncı, "Kızım, ne olur evine dön. Dönmeyeceksen bile bir telefon et sesini duyalım. 3 yaşındaki kızın seni çok özledi" dedi.