10 köpeği ilaçlı etle zehirlediler

Muğla'da, tarım ilacı karıştırılmış et verilen 5'i sahipli 10 köpek telef oldu. Hayvanseverlerden Kemal Yarış, insanlık dışı olayı kınadığını belirterek, "Yapılan cinayetten farksız" dedi.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye 20 kilometre uzaklıktaki Gölcük Mahallesi'nde, bu sabah evlerinin önünde ve yolda acı içinde kıvranan, bazısı da hareketsiz şekilde yatan köpekleri gören mahalle sakinleri ve hayvanseverler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri çevrede yaptığı incelemede 5'i sahipli olmak üzere 10 köpeğin tarım ilaçlı et verilerek telef edildiğini belirledi. Köpekleri zehirlenen mahallelilerden Kemal Yarış, Bayram Çomak, Ertuğrul Yoğuz, Salih Kanatoğlu ve Celal Çakır, duruma isyan etti. Kemal Yarış, "Bunu yapanların yarın bir başka canlıyı zehirlemeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Hayvanları katletmek hangi vicdana sığar. İnsanlık dışı olayı kınıyorum. Yapılan cinayetten farksız" dedi. Yapılan incelemelerinin ardından telef olan 10 köpeğin belediye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak, gömüleceği bildirildi. Jandarma, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.