104 işçi yemekten zehirlendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 104 işçi, hastaneye kaldırıldı

104 işçi yemekten zehirlendi
19 Temmuz 2018 Perşembe 14:51

Şehzadeler ilçesinin kırsal mahallerinden Karaağaçlı'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, dün akşam vardiyasında yedikleri yemekten etkilendiği öne sürülen bazı işçilerde, bu sabah ishal ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada 92 işçi ambulanslarla hastanelere taşındı, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fabrika önünde ise 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletilmeye başlandı.

Zehirlenme belirtisiyle çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu, bazılarına ise ayakta müdahale edildiği belirtildi. Fabrikada akşam yemeğinde ezogelin çorbası, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran çıktığı kaydedildi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden bir ekip, yemekten numuneler alırken, jandarma soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #zehirlenme #işçi zehirlenme
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