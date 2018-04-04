106 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı

Ölmez, merdivenlerden düşüp kalçasını kırınca Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin ortopedi uzmanı Opr. Dr. Oktay Ak ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonrası Ölmez, yürümek için gün sayıyor.Kaynak: AA
Opr. Dr. Oktay Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalça kırığı şikayetiyle hastanelerine başvuran hasta için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.
"Hastamız ileri yaşta olduğu için yüksek riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik." diyen Ak, hastanın birkaç gün içerisinde yürüyeceğini dile getirdi.
Mestan Ölmez de doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını söyledi.
Kalça kemiği kırıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiğini anlatan Ölmez, "Yürüyemiyordum. Ama hep şükrettim. Şu an yaşıma göre iyiyim. Doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.