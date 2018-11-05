112'yi gereksiz arayanlar dikkat! Cezası var!

Muğla'da saniyelerin önemli olduğu yangın, doğal afet ve kaza gibi olaylara yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekiplerinin en büyük derdi, asılsız ihbarlar oldu. Asılsız çıkan çağrılar arasında, "Televizyonum arızalandı, maç izleyemiyorum, lütfen servis yollayın", "Belediye otobüsü gelmedi, hala duraktayım" diyenlerin bile olması görevlileri isyan ettirdi. Merkezi gereksiz yere arayan 25 kişiye, 'Kabahatler Kanunu'na göre 344'er lira para cezası kesildi

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 3 yıl önce acil durum numaralarının tek hat üzerinden hizmet vermesini sağlamak için faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) gerçekleştirdiği çalışmalarla, gereksiz çağrı oranını yüzde 30'un altına çekmeyi başardı. AÇM tarafından istatistik çalışması yapıldı. Bu kapsamda emniyet, afet ve acil durum, Orman Bölge, sağlık ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri, Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na gelen çağrılar derlendi.



2015'TE GEREKSİZ ARAMA ORANI YÜZDE 93'TÜ



Muğla 112 AÇM Müdürü Kamil Karakaya, 2015 yılında yüzde 93 gereksiz arama oranı bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın herhangi bir cezayla karşılaşması arzuladığımız bir durum değil. Bu nedenle gerek idari yaptırımlar gerekse de suç duyurularında gereksiz arama yapmayı alışkanlık haline getirenlerle görüşme esnasında taciz, hakaret ya da asılsız ihbarla ekiplerin boş yere meşgul edilmesi kıstaslarına dikkat ediyoruz. Eğer, vatandaşımız farkında olmadan bir arama yaptıysa sözlü ikaz ediyoruz. Sayın valimizin talimatlarıyla özellikle okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine 112 tek numara projesini anlatıyoruz. Yine pazar, kıraathane, camiler, stadyumlar gibi vatandaşlarımızın toplu olduğu noktalarda tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bugün için gereksiz aramada yüzde 30 oranını yakaladık. Ancak hedefimiz sıfır gereksiz aramadır ki ideal olan da budur" dedi.



AÇM HAYAT KURTARACAK



İçişleri Bakanlığı'nın önemli bir projesi olan 'Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Projesi'nin de test sürecinde olduğunu ifade eden Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sisteme sahip olan bir araç kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girecek ve 112 AÇM'yi arayacak. Araç içerisindekiler bilinçlerini kaybetseler dahi, kurtarma ekiplerine kazanın olduğu yerin bilgisini ve araçtaki hasarı tarif edecek. Merkezi arayan aracın konum bilgisi araçta bulunan GPS ile tespit edilecek ve araçta bulunan sensörler sayesinde meydana gelen hasar da tahmin edilecek. Çarpmayla birlikte devreye giren sistem sayesinde araç içerisinde bulunan kişiler ile AÇM'de bulunan görevliler karşılıklı olarak görüşebilecekler. E- Call çağrısı alındıktan sonra Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan görevliler tarafından kaza yapan araca gerekli müdahale yapılacak."



GEREKSİZ ARAMA YAPANLAR 344 LİRA CEZA ÖDÜYOR



AÇM'yi gereksiz yere meşgul edenler hakkında '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu' ve '112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 23/2'nci maddesine göre cezai işlem yaptıklarını anlatan Karakaya, "Merkezi asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu'na göre valiler tarafından 344 lira idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. 25 kişi hakkında yasal işlem süreçleri başlatıldı. Yangın, doğal afet, kaza gibi hayat için saniyelerin önemli olduğu olaylara koşan 112 ekiplerinin en büyük derdi asılsız ihbarlar. Görevlilere 'Televizyonum arızalandı, maç izleyemiyorum, lütfen servis yollayın', 'Belediye otobüsü gelmedi, hala duraktayım' diye arayanlar bile var" diye konuştu.