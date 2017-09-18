122 kaçak böyle yakalandı!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki yabancı uyruklu 122 kaçak yakalandı

122 kaçak böyle yakalandı!

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Ayvacık'ın Sazlı Köyü Elmadağ Mevkisi'ndeki dağlık alanda bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 Suriye ve 3 Kongo uyruklu toplam 122 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları anlaşılan kaçakları, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ayvacık #kaçak
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