13 gün önce imam nikahıyla evlendi. Acı son...

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, 13 gün önce imam nikahıyla evlenen 17 yaşındaki Beste Parmaksız, banyoda elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, geçen perşembe günü, Cumhuriyet Mahallesi Doğaniç Sokak'taki evde meydana geldi. Geçen 29 Temmuz'da, 21 yaşındaki Sercan Kaçmaz ile resmi nikahsız yaşamaya başlayan Beste Parmaksız, duş almak için banyoya girdi. Elektrikli şofbenin kaçak yapması sonucu akıma kapılan Parmaksız, öldü. Beste Parmaksız, annesi ve eşi tarafından banyoda hareketsiz bulundu. Eve çağrılan sağlık ekipleri Beste Parmaksız'ı ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Beste Parmaksız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beste Parmaksız'ın ölümü yakınlarında üzüntü yarattı. Daha sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Beste Parmaksız'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Beste Parmaksız için dün ikindide Subaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çok sayıda kişinin gözyaşlarına hakim olamadığı cenaze namazı sonrası Beste Parmaksız, Irlamaz Kabristanı'nda toprağa verildi.