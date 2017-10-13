13 tankerle 1.5 milyon TL'lik yakıt yüklediler

Muğla'nın Marmaris Limanı'ndaki Büyük Rıhtım'a yanaşan, Rusya'nın ünlü işadamlarından Farkhad Akhmedov'un yatı 'Luna'ya, 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı

13 tankerle 1.5 milyon TL'lik yakıt yüklediler

Yaklaşık bir aydır Muğla'nın koylarını dolaşan Rusya'nın zengin işadamlarından Farkhad Akhmedov'un yatı 'Luna'ya, Marmaris'te 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı. Dolum, 13 araçlık tanker filosuyla gerçekleştirildi. Ayrıca, yata 500 bin liralık kumanya ikmali yapıldı.

Farkhad Akhmedov'un İngiliz futbol kulübü Chelsea FC'nin sahibi Roman Abramoviç'ten satın aldığı 4 katlı yatta bir helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks süitler bulunuyor. Yatta, Akhmedov'un ailesi ve yakın dostlarının bulunduğu öğrenilirken, işadamının olup olmadığı ise bilinmiyor.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #luna #yat
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