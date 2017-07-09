14 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, 14 metrelik su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Tavas'ın Pınarlar Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Ayşe Ünsal'a ait olduğu belirtilen koyun, su kuyusuna düştü. Koyununun su kuyusuna düştüğünü farkeden Ayşe Ünsal, olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tavas Grubu ekipleri, kuyuya inip, mahsur kalan koyunun beline halat bağlayıp, çekerek 14 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonunun ardından çıkarılan koyun sahibi Ayşe Ünsal'a teslim edildi. koyunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ünsal, koyununu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.







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