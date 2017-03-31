14 yaşındaki kayıp kız, sevgilisiyle çay içerken yakalandı

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde yaşayan E.D., geçen 17 Mart'ta evden ayrıldı. Annesi ve babasının ayrı olması nedeniyle dedesiyle yaşayan E.D.'nin eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi E.D.'nin bulunması için özel bir ekip kuruldu. Genç kızın, erkek arkadaşı ile birlikte Balıkesir'de olduğu belirlendi. Muğla'dan Balıkesir'e hareket eden jandarma ekipleri E.D.'yi erkek arkadaşı Ü.T. ile bir kafede otururken buldu. E.D.'nin pedagog eşliğinde alınan ifadesinde Ü.T. ile birlikte olduğu belirlendi. Balıkesir Devlet Hastanesi'de sağlık kontrolünden geçirilen E.D., Muğla'daki ailesine teslim edilirken, Ü.T., 'küçük yaşta kızı alı koymak' ve 'cinsel istismar' suçlarından gözaltına alınıp, Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. E.D.'nin Ü.T. ile Instagram'da tanıştığı öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.