14 yıldır görmediği kızı için Babalar Günü'nde eylem yaptı

BODRUM'da yaşayan yat yapım ustası 53 yaşındaki Mustafa Yılmaz, boşandığı eşi tarafından 14 yıl önce ABD'ye kaçırıldığını iddia ettiği kızını bulmak için Babalar Günü'nde, 11 yaşındaki oğlu Egemen Yılmaz ile eylem yaptı

Bodrum'da, kendisine ait atölyede yat imalatı yapan 4 çocuk babası Mustafa Yılmaz, 2000 yılında Özlem Sofuoğlu ile evlendi. Çiftin evliliklerinin ikinci yılında kızları Aylin dünyaya geldi. Aralarında geçimsizlik başlaması üzerine Özlem Sofuoğlu, iddiaya göre, 11 aylık olan kızını da alıp ABD'ye gitti, dava açıp, boşandı. O tarihten bu güne kadar 14 yıldır kızını göremeyen Yılmaz, bugün öğle saatlerinde Babalar Günü nedeniyle Kumbahçe Mahallesi'ndeki günübirlik tur teknelerin bağlandığı Halikarnas İskelesi'nde ikinci evliliğinden olan 11 yaşındaki oğlu Egemen Yılmaz ile birlikte eylem yaptı. Kızına kavuşacağı günü özlemle beklediğini belirten Mustafa Yılmaz, oğluyla birlikte 'Aylin Yılmaz, baban seni arıyor' ve 'Where are you Aylin Yılmaz' yazılı dövizler taşıdı. Baba-oğulun eylemini yerli ve yabancı turistler de ilgi ile izledi.



ERDOĞAN VE TRUMP'TAN DESTEK İSTEDİ



Kızının 11 aylıkken çekilen fotoğraflarına bakan ve göz yaşlarını tutamayan Mustafa Yılmaz "Öncelikle tüm babaların ve çocuklarının Babalar Gününü kutluyorum. 14 yıldır, her Babalar Günü'nü, böyle özlemle, hasretle ve sesimi duyuracak biçimde düzenlediğim eylemlerle kutlamak istiyorum. Kızım Aylin'i 14 yıldır göremedim göremedim. ABD'de olduğunu öğrendim. Tüm hukuk yollarını denedim, ancak sonuç alamadım. Kızım annesi tarafından ABD'ye kaçırıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a sesleniyorum. Onlarda baba, çocukları var. Düşündüklerimi, hasretimi mutlaka bilirler. Verecekleri küçük bir talimat ile kızımı bulabilirler ve 10 saniye de olsa görmemi sağlayabilirler. Bu hasretimin bir gün biteceğine inanıyorum" dedi.



Daha önce de kızı için çeşitli tarihlerde Kardak Adası, Bodrum Kalesi önü, Kaymakamlık binası, İçmeler Tersanesi, İstanbul'un Kadıköy İlçesi ve Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda pankartlı eylemler yapan Yılmaz, kızı bulunana kadar eylemlerini sürdüreceğini de söyledi.



Egemen Yılmaz da "Aylin ablamı hayatım boyunca hiç görmedim. Bir sonraki babalar gününde Aylin ablam ile Babalar Günü'nü kutlamak isterim, belki bu dileğim gerçekleşir" dedi.







