1,5 aylık evli eşinden şiddet gördüğünü iddia etti

Manisa'da 1,5 ay önce evlendiği eşi tarafından darbedildiğini öne süren kadın suç duyurusunda bulundu

1,5 aylık evli eşinden şiddet gördüğünü iddia etti
11 Kasım 2018 Pazar 14:49

Elifnur P. (21), gazetecilere yaptığı açıklamada, evlendikten sonra Kahramanmaraş'tan Manisa'ya yerleştiğini, eşi Y.P'nin sosyal medya kullandığı için telefonunu kırdığını, kendisini eve kilitleyip işe öyle gittiğini iddia etti. Eşinin kendisini darbettiğini, gördüğü şiddet nedeniyle kulak zarının patladığını, burnunun ve gözünün şiştiğini, sırtında ve bacağında morluklar oluştuğunu öne süren Elifnur P, Merkezefendi Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

Kahramanmaraş'tan gelen baba Beytullah Kılıç da kızının evlendikten sonra hapis hayatı yaşadığını, olanlardan yeni haberinin olduğunu söyledi.

Baba ve kızı, daha sonra savcılığa giderek Y.P. hakkında suç duyurusunda bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #evli #kadın #1 #5 aylık #şiddet
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